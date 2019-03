Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato a DAZN il successo sul Chievo: "Abbiamo sofferto come non mai, soprattutto io. Complimenti al Chievo se continua a giocare così secondo me si può ancora salvare, ci ha messo in difficoltà come poche squadre quest'anno. Dobbiamo guardarci negli occhi martedì e andare a Frosinone a fare una partita diversa. Belotti meritava il gol da una vita, ha fatto di tutto nelle ultime partite. Sono contento per lui e per Zaza, stando fuori e giocando poco i giocatori si demoralizzano, ci voleva. Spero continuino così da qui alla fine, siamo ambiziosi e vogliamo arrivare più in alto possibile quest'anno".