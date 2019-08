Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Sono felice per una prova di grande carattere e di bel gioco. Sono contento, ma so le difficoltà nel recuperare in quattro giorni. Vedremo di fare il meglio possibile. Rosa corta? Vedremo, inutile parlarne oggi. Da domani parleremo del Wolverhampton e farò la conta di chi avrò a disposizione".



SULLA PARTITA - "Una squadra che crea sul 2-0, deve segnare, dovevamo farlo. Se si sbaglia tanto rischi di subire. È stato bravissimo Sirigu alla fine, bisogna fare il terzo o il quarto gol quando hai occasioni. Va bene, è stata una prova di sofferenza".