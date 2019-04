Vigilia di Genoa-Torino, Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Genoa: “Il Genoa ha fermato il Napoli, ha vinto contro la Juventus, la Lazio e l’Atalanta - ha esordito il tecnico granata - se sono concentrati sono una squadra con dei valori che possono mettere in difficoltà ovunque. Bisogna fare un calcio propositivo ma senza sottovalutarli. Per fare un risultato importante bisogna andare con la testa e le gambe al top”.



Mazzarri ha poi parlato del suo Torino. “Facciamo tanto volume di gioco, rischiamo spesso poco. A volte non riusciamo però a chiudere le partite, questo è un po’ il nostro limite. Speriamo di iniziare da domani a cambiare questa cosa”.



Poi sulla corsa all’Europa League: “Quote per l’Europa? No, non ci hai mai pensato alle quote neanche quando ero in altre squadre. In queste ultime sei giornate può succedere di tutto, inutile fare calcoli o pensare a quote varie. Con il Genoa crocevia per l’Europa? Con ancora sei partite da giocare non penso, sei partite sono tante. Dovesse andare male domani di sicuro lotteremo per fare 15 punti nelle ultime cinque. Adesso è inutile fare calcoli”. Dopo le tante polemiche di questa settimana Mazzarri non ha voluto tornare sul discorso arbitri: “Non parlerò più di arbitri fino alla fine della stagione, non voglio parlare neanche dell’episodio di domani del mio allontanamento. Ha già parlato la società, io non parlerà più di arbitri”.



Infine, il tecnico granata ha fatto un riepilogo della stagione del suo Torino: “A Genova abbiamo fatto bene contro la Sampdoria, ma poi ne abbiamo fatto anche altre molto bene. Tipo il ritorno con la Sampdoria stessa, ma anche l’Atalanta. L’Atalanta è una squadra che ha messo sotto tutti, qui invece non ci ha messo sotto e abbiamo fatto una gran partita”.