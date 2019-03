Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa prima della gara col Chievo: "Basta guardare cosa ha fatto il Chievo quando è arrivato Di Carlo. Ha messo in difficoltà tutti. Non ha raccolto ciò che avrebbe meritato, è stata una delle poche ha pareggiato a Napoli. Questo la dice lunga. Io visto la partita col Genoa senza Giaccherini che è il valore aggiunto e lo recuperano per questa partita. Di Carlo ha detto che se la vuole giocare, tutte le partite partono 0-0. Partita insidiosa, che dobbiamo fare nostra a tutti i costi. Importante sarà l’afflusso di pubblico, tutti dobbiamo essere consapevoli che non sarà facile, ma con tutte le nostre forze la dobbiamo portare dalla nostra parte. Da quando è arrivato Di Carlo ha sistemato molte cose, forse hanno raccolto di meno di quanto seminato. Dovremo fare attenzione a non dar loro coraggio. Noi saremo concentrati per fare la partita perfetta. Il sostegno del pubblico? Sarà fondamentale! Ho sentito che ci sarà un grande afflusso di gente, questo mi fa molto piacere. I nostri tifosi ci dovranno aiutare per 95'. Il nostro obiettivo? Direi che è migliorare partita dopo partita, stiamo dimostrando che ce la possiamo giocare con chiunque. Djidji? E' convocato ma non è ancora al 100%. Per fortuna abbiamo Moretti che è una garanzia".