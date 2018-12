Così Walter Mazzarri ha parlato dopo la vittoria per 3-0 contro l'Empoli: “Abbiamo fatto una bella partita, davanti avevamo una squadra che gioca bene, organizzata con un bravo allenatore. Se avessimo sbagliato delle valutazioni in fase passiva saremmo stati puniti. Europa League? Noi pensiamo alla prossima, che c’è la Lazio. Dobbiamo pensare a dare continuità alla prestazioni, questo è l’obiettivo. E’ una delle partite più belle che abbiamo giocato. Sembra di rivedere il film visto contro la Sampdoria. Partita quasi perfetta ma adesso non dobbiamo rilassarci, come è accaduto contro il Parma. Questo è anche compito mio, devo tenere i ragazzi sulle corde. L’ho già fatto oggi. Al termine della partita ho invitato i ragazzi a pensare alla Lazio e non a festeggiare troppo”.