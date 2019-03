Nelle ultime due vittorie del Torino si è vista chiaramente la mano del tecnico Walter Mazzarri: le sue sostituzioni sono infatti sempre state decisive. Se contro il Chievo Verona i subentranti Tomas Rincon e Simone Zaza erano andati a segno fissando il risultato sul 3-0, contro il Frosinone, contro il Frosinone Iago Falque e Ola Aina sono stati gli uomini assist. Sono stati proprio lo spagnolo e il nigeriano a fornire ad Andrea Belotti i palloni che hanno permesso la rimonta granata.



Il terzo subentrato dalla panchina, Alejandro Berenguer, non è invece diventato uomo-assist per una questione di centimetri: è stato il numero 21 a lanciare verso la porta avversaria Belotti in pieno recupero, ma nell'occasione il Gallo non è stato abbastanza lucido.