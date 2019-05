Walter Mazzarri, allenatore del Torino, presenta in conferenza stampa la trasferta di Empoli: "E' la finale delle finali, prima di quella con la Lazio. Se facciamo bene domani, contro i biancocelesti faremo una grandissima prestazione. Granata mai vittoriosi ad Empoli? E' una difficoltà in più, ma quest'anno abbiamo sfatato tanti tabù e questo mi fa ben sperare, la squadra a mio avviso ha fatto un salto di qualità. Cosa succede senza qualificazione europea? Domande a cui potremo rispondere solo dopo l'ultima giornata di campionato, i bilanci si fanno alla fine. Io penso solo all'Empoli. Sconfitta Atalanta in Coppa Italia? Non si controllano i risultati degli altri, noi pensiamo solo a lavorare su di noi, migliorando sempre e cercando di fare più punti possibili. Formazione? Quello che posso dire e che ho detto anche ai ragazzi, è che domani saremo 14 in campo, 11 più le riserve. Lukic? Crescita importantissima, a centrocampo ho quattro titolarissimi con Rincon, Baselli e Meité. Tanti tifosi ad Empoli? Abbiamo bisogno di loro, servirebbe un Castellani per la maggior parte granata".