Questo pomeriggio al Filadelfia Walter Mazzarri ha potuto contare sull'intera rosa a sua disposizione. Anche Diego Laxalt, dopo gli impegni con la propria nazionale, è infatti tornato a disposizione dell'allenatore granata e si è potuto così allenare con i propri compagni di squadra in vista della partita di domenica contro l'Udinese.



Una buona notizia questa per Mazzarri e per il suo Torino, considerando anche le buone prestazioni recenti dello stesso Laxalt.