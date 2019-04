Il tecnico granata Walter Mazzarri presenta a Torino Channel la trasferta di Parma: "Hanno fatto molto bene fino ad ora e ce lo ricordiamo bene anche noi, perché all'andata ci aveva messo parecchio in difficoltà. Dobbiamo stare attenti, perché per quanto loro siano in una posizione tranquilla ora, avranno sicuramente voglia di fare bene e abbiamo già ricevuto una lezione da loro. Prova di maturità? Parola che viene anche abusata ultimamente, noi dobbiamo migliorare nella continuità di rendimento, sia del gruppo che dei singoli. Ultimamente ci sta riuscendo bene, bisogna andare avanti in questa direzione. Europa? La corsa la facciamo su noi stessi. Io non sbandiero o parlo di obiettivi, perché è inutile se poi perdi con il Parma. Parlano i fatti, la somma di ogni partita porta a una classifica importante. Sono contento del girone di ritorno, ma non voglio fermarmi: io guardo sempre le prestazioni e queste devono crescere continuamente. De Silvestri ha recuperato ma lo valuto domani, non so dire molto sulla formazione: non è pre-tattica, ma ci sono talmente tante assenze che domattina valuterò il da farsi. Assenze forzate di Lukic, Aina, Iago Falque limitano le scelte, domani parlerò con tutti e deciderò la formazione. Belotti? Parliamo di un ragazzo eccezionale, da quando sono arrivato lavora anche sulla parte tecnica con la voglia di un ragazzino. E si sono visti miglioramenti esponenziali. Io così in forma non l'ho mai visto e mi sta sorprendendo, è una forza della natura: l'unico consiglio che voglio dargli è di non staccare l'attenzione, perché è un giocatore determinante quando sta bene. Ma ormai è esperto, lo sa".