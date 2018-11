Prima la mezzala nel centrocampo a tre, poi il mediano nel 4-2-3-1, ora il trequartista: negli anninel centrocampo delha ricoperto numerose posizione alternando buone e a volte anche ottime prestazioni a partite opache. Per fare il definitivo salto di qualità, atteso dai tempi in cui era all'Atalanta, al numero 8 granata: è stata questa finora la sua pecca principale, quella che gli ha fatto perdere alcuni treni importanti come quello della Nazionale (solo una presenza in Azzurro per un giocatore che negli anni dell'Atalanta era considerato uno dei più interessanti prospetti per il futuro della Nazionale). Ora, però,Nelle ultime settimane il tecnico toscano ha quasi sempre utilizzato Baselli comedisegnato per il Torino: un ruolo che sta permettendo al numero 8 di far rendere al meglio le sue qualità tecniche e anche di essere incisivo in zona gol. Non è un caso se nelle ultime cinque partite sia andato a segno per tre volte: contro il Frosinone, contro il Bologna e infine contro il Parma. L'assenza forzata per squalifica di Tomasnella partita del prossimo lunedì contro il Cagliari costringerà Mazzarri ad arretrare di qualche metro Baselli, che sulla trequarti verrà sostituito da uno tra Alejandroe Robertosulla linea dei centrocampisti sarà solamente un qualcosa di provvisorio,: Mazzarri ha capito dove l'ex atalantino può rendere al meglio e lo vuole sfruttare al massimo come trequartista. E se, insieme alla nuova posizione, il numero 8 granata dovesse anche trovare quelle continuità che finora in carriera gli è mancata,potrebbero non limitarsi più, come fatto anche nel recente passato, a sondaggi o offerte non molte decise per convincere Urbano Cairo a cedere il centrocampista.