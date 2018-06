La cessione di Joel Obi allo Sporting Lisbona sembrava essere molto probabile. Il centrocampista era stato richiesto espressamente da Sinisa Mihajlovic ma, la notizia dell'imminente esonero dell'allenatore serbo dopo pochi giorni dal suo insediamento, potrebbe far saltare l'operazione.



A essere tornata in pole position per l'acquisto di Obi è il Celta Vigo, club che già nelle scorse settimane aveva avviato i contatti con il Torino per il centrocampista nigeriano. Non va però dimenticato che il mediano piace anche a diverse altre squadre come il Mainz e Cristal Palace.