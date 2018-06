L'approdo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dello Sporting Lisbona potrebbe avere delle ripercussioni sul Torino. Il tecnico serbo, infatti, vorrebbe avere a disposizione alcuni dei giocatori che ha allenato proprio durante la sua esperienza sulla panchina granata, in particolare uno: Adem Ljajic.



Il fantasista serbo è arrivato al Torino nell'estate del 2016 dalla Roma, proprio su esplicita richiesta di Mihajlovic, che in precedenza lo aveva allenato alla Fiorentina e nella Nazionale serba. Ora il tecnico spera di poter riabbracciare Ljajic in Portogallo, ma il Torino vorrebbe tenere il giocatore.