Torino-Milan è il posticipo di domenica sera della 32a giornata. I rossoneri vogliono riscattarsi dopo il mezzo passo falso col Bologna e cercano i tre punti per consolidare il primo posto.



LE ULTIME - Tanti indisponibili per Juric, che preferisce Rodriguez a Buongiorno in difesa e Vojvoda parte in vantaggio su Ansaldi per giocare largo a sinistra. Pobega sulla linea della trequarti insieme a uno tra Brekalo e Pjaca. Ballottaggio Giroud-Ibra per Pioli, favorito il francese. Dietro di lui, insieme a Leao, dovrebbero esserci Kessie e Saelemaekers rispettivamente in vantaggio su Brahim Diaz e Messias.



IN TV - Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN.



Le probabili formazioni:



TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.