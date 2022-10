Torino-Milan è stata la partita con più spettatori allo stadio, in questa stagione, della squadra granata: erano 26.133 i presenti. Tra questi però c'erano anche molti tifosi rossoneri che, oltre al Settore ospiti, hanno occupato anche una fetta dei Distinti, della Curva Primavera e della Tribuna.



In totale erano circa 7.000 i tifosi del Milan presenti ieri sugli spalti dello stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla partita.