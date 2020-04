Sono bastate poche settimane di lavoro a Vincenzo Millico per conquistare Moreno Longo. Lo stop del campionato, dovuto all'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia intera, non ha permesso al numero 22 di mettersi in mostra ma, quando la serie A tornerà, l'ex Primavera potrà avere spazio nell'attacco del Torino.



"Se migliora in fase di disponibilità senza il pallone allora può diventare un buon prospetto" ha dichiarato Longo negli scorsi giorni a proposito di Millico. Un vero e proprio attestato di fiducia.