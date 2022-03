La Nazionale che ripartirà con Roberto Mancini dalla prossima Nations League potrebbe essere molto diversa da quella protagonista in negativo contro la Macedonia. Diversi azzurri dovranno sudare per riconquistare il posto e tra questi c'è anche Andrea Belotti.



Il capitano del Torino, vice di Ciro Immobile all'ultimo Europeo, sembra essere stato superato nelle gerarchie da Gianluca Scamacca: per restare nel giro dell'Italia dovrà tornare ai suoi massimi livelli.