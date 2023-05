Di seguito le probabili formazioni e la programmazione di Torino-Monza, domenica 7 maggio alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino:



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Gravillon; Lazaro, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota.



Il match sarà visibile soltanto su DAZN. Per seguirlo in tv, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di DAZN dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (su console Playstation o XBox, oppure tramite Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. La sfida tra Torino e Monza, oltre che in tv, si potrà vedere anche in streaming su pc, smartphone o tablet tramite l'app o il sito ufficiale di DAZN o tramite l'app Sky Go, il servizio gratuito che la società di Comcast mette a disposizione dei propri abbonati.