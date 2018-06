Luigi Sepe in cambio di Salvatore Sirigu, più un conguaglio economico: è questa l'ultima proposta avanzata dal Napoli al Torino per cercare di arrivare all'estremo difensore granata e della Nazionale.



Dopo aver chiuso l'affare Simone Verdi, la società partenopea è infatti alla ricerca del nuovo estremo difensore titolare che prenderà il posto di Pepe Reina. Tra i giocatori maggiormente seguiti, oltre a Bernd Leno del Bayer Leverkusen, c'è anche Sirigu, il cui contratto con il Torino scadrà il 30 giugno del 2019: la trattativa è complicata, considerato che il presidente granata Urbano Cairo non vuole cedere il giocatore, ma il Napoli continua a insistere e ha proposto come contropartita anche Sepe.