è il big match pomeridiano di questa 27esima giornata di Serie A con calcio d'inizio all'Olimpico Grande Torino a partire dalle 15. C'è grande attesa per la formazione allenata dache, in una giornata che si concluderà con i due derby Lazio-Roma e Inter-Juve e con la sconfitta del Milan potrebbe portarsi a cifre di distacco sempre più record sulle rivali (+21 nel migliore dei casi). I granata disono però in serie positiva e vedono un piazzamento europeo nel mirino con 8 punti dall'Europa League dell'Atalanta e solo 1 da un piazzamento Conference League.L’ultima vittoria del Torino contro il Napoli in Serie A è datata 1 marzo 2015 (1-0 con rete di Glik): da allora, tra cui quelle nelle ultime quattro sfide in ordine di tempo.i granata non inanellano tre successi di fila nello stesso massimo campionato da marzo 2019 (con Mazzarri in panchina) e non vincono tre partite consecutive abbinando il clean sheet da febbraio 1992, con Emiliano Mondonico in panchina (in quel caso una delle tre fu proprio contro il Napoli). Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05),in classifica a 12 giornate dal termine del campionato (considerando la Juventus a 53 punti è il terzo maggior distacco dopo i 16 punti del 2006/07 e del 2018/19).Solamente Victor Osimhen (10) e Lautaro Martínez (7) hanno segnato più gol di(5) da inizio 2023 in Serie A: l’attaccante del Torino - in gol nel match d’andata - ha già eguagliato in questo anno solare il numero di reti (cinque appunto) messe a referto nel massimo campionato nell’intero 2022.(23 tra gol e assist) e(20) sono gli unici due giocatori di Serie A che hanno partecipato attivamente ad almeno 20 gol finora.TORINO (3-4-2-1): Milinkovic, Gravillon, Schuurs, Vojvoda, Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez, Vlasic, Radonjic, Sanabria.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.