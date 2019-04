Sono circa 8 milioni e 600.000 euro i soldi spesi nel 2018 dal Torino per le commissioni ai vari procuratori nelle trattative di calciomercato. Un lieve aumento rispetto al 2017, quando Urbano Cairo aveva aveva versato 8 milioni di euro nelle tasche dei dirigenti.



A rivelare i dati è Calcio e finanza, ​dalla cui inchiesta emerge che nello scorso anno solare c'è stato un aumento del 24% delle spese delle varie società di serie A, rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda le spese per i procuratori. In totale le venti società del massimo campionato italiano hanno versato agli agenti 171 milioni di euro.