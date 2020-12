Nicolas Nkoulou è ormai un caso per il Torino. Il difensore camerunese è scivolato in basso nelle gerarchie di Marco Giampaolo, come dimostra il fatto che conto il Napoli il tecnico gli abbia preferito il giovane Alessandro Buongiorno: ora il numero 33 granata potrebbe essere ceduto.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è già al lavoro per cercare una nuova sistemazione al difensore che, tra l'altro, è in scadenza di contratto: cederlo a gennaio permetterebbe inoltre al Torino di non perderlo a parametro zero a fine stagione.