Salvatore Sirigu anche nella prossima stagione sarà il portiere del Torino: un concetto, questo, che il presidente granata Urbano Cairo ha ribadito al ds Gianluca Petrachi che avrebbe voluto portare con sé alla Roma il portiere sardo.



Sirigu non è in vendita e non lascerà il Torino, quindi. Per il presidente Cairo e per il tecnico Walter Mazzarri, Sirigu è uno dei pilastri della squadra da cui ripartire, una sorta di "intoccabile" così come lo sono Andrea Belotti, Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Cristian Ansaldi.