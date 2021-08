Si è registrata una frenata nella trattativa tra il Torino e l'Udinese per il possibile passaggio di Becao in granata: nel pomeriggio c'è stato un nuovo contatto tra le parti ma non un accordo non è ancora stato trovato. Anzi, il club granata e quello bianconero sono ancora molto distanti.



Un nuovo aggiornamento potrebbe arrivare nella giornata di domani, nel frattempo il dt granata Davide Vagnati si sta cautelando continuando a portare avanti trattative per altri difensori.