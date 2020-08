L'accordo tra Sporting Lisbona e Torino per il passaggio al club portoghese di Lyanco non è ancora stato trovato, è così che nella trattativa si è inserito il Bologna.



Sinisa Mihajlovic accoglierebbe volentieri il difensore brasiliano nella sua rosa (lo ha già allenato sia al Torino che in rossoblù) ma la valutazione del Torino è considerata troppo alta: per il cartellino del centrale Urbano Cairo chiede 15 milioni di euro.