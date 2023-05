Koffi Djidji è uno dei giocatori del Torino in scadenza di contratto ma è anche uno di quelli che Ivan Juric vorrebbe anche nella prossima stagione: per questo la trattativa, che fino a poche settimane fa sembra essere naufragata, è ora ripresa.



Il dt Davide Vagnati ha fatto una nuova proposta di rinnovo a Djidji e i contatti sono frequenti: la speranza è quella di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo del difensore al più presto. Lo stesso Juric sta facendo pressioni al giocatore per convincerlo a dire di sì alla proposta di prolungamento.