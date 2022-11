Martedì il Torino si ritroverà al Filadelfia per iniziare a preparare la partita contro il Bologna di domenica. Ci saranno da valutare le condizioni di Antonio Sanabria: l'attaccante non era nemmeno in panchina domenica contro il Milan a causa di un problema muscolare.



La speranza di Ivan Juric è quella di riuscire a recuperare l'attaccante per la partita contro il Bologna.