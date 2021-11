Marash Kumbulla è stato, due stagioni, uno dei principali artefici dell'ottima stagione del Verona. La squadra gialloblù era allenata da Ivan Juric che oggi accoglierebbe volentieri il difensore al Torino.



Alla Roma il centrale albanese non è riuscito a conquistare José Mourinho, che lo aveva anche escluso dai convocati dopo la pesante sconfitta in Norvegia contro il Bodo/Glimt, partita nella quale Kumbulla non aveva certo offerto una prestazione memorabile. Il Torino sta ora cercando di capire se ci sono i margini per un'acquisto a gennaio del difensore, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.