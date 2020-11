L'attaccante Nicola Rauti (classe 2000) è in prestito al Palermo in serie C. Come si legge su Tuttosport, il Torino lo osserva con attenzione: Bava è il primo ad avere occhi per Rauti, ma anche Vagnati si sta interessando al giocatore. Lo chiamano Kun, perché somiglia ad Aguero anche nel modo di muoversi in campo.