C'è anche il Torino nella lista delle squadre interessate a Roberto Pereyra. L'argentino è in scadenza di contratto con l'Udinese e se non dovesse arrivare a un'intesa per il prolungamento nei prossimi giorni, dall'1 luglio sarà ufficialmente svincolato.



Fra le tante squadre interessate a prenderlo a parametro zero c'è anche il Torino, che lo aveva cercato anche nelle scorse stagioni