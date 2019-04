Danilo Avelar la maglia granata non la indossa da un paio di stagioni ma il terzino è ancora a tutti gli effetti un giocatore del Torino. Probabilmente resterà tale ancora per poco. Il Corinthians, squadra nella quale al momento Avelar gioca in prestito, è infatti interessato ad acquistare a titolo definitivo il calciatore.



Il club brasiliano ha già fatto pervenire ai granata un'offerta di 1,2 milioni di euro che è però stata respinta dal presidente Urbano Cairo. Dalla cessione di Danilo Avelar il presidente del Torino vorrebbe infatti incassasre la cifra pattuita al momento della formalizzazione del prestito: 1,5 milioni. Ora si attende che il ​Corinthians alzi la propria proposta.