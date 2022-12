Per rivedere il Torino in campo in campionato bisognerà attendere il prossimo 4 gennaio, nel frattempo la squadra allenata da Ivan Juric giocherà questo pomeriggio in amichevole contro la Cremonese.



L'appuntamento allo stadio Olimpico Grande Torino è per le ore 14.30. Nel precedente in campionato tra le due squadre, giocato allo stadio Zini, la squadra di Juric si è imposta per 2-1 grazie ai gol di Nikola Vlasic e di Nemanja Radonjic.