La mancata convocazione di Demba Seck da parte dl Senegal per la Coppa d'Africa potrebbe avere delle ripercussioni anche nel futuro dell'attaccante. Una sua cessione in prestito nel mercato di gennaio è ora più probabile.



Se avesse partecipato alla Coppa d'Africa, infatti, Seck non sarebbe stato a disposizione per tutto il mese di gennaio e questo avrebbe reso più difficile trovare una squadra disposta a prenderlo in prestito a gennaio: ora invece potrebbe più facilmente lasciare il Torino.