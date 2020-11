Si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore in serie A con la maglia del Torino, ha ottenuto il rinnovo del contratto con un adeguamento dello stipendio, ora Wilfred Singo ha un altro sogno da realizzare in questa stagione: la prima convocazione nella sua nazionale, la Costa d'Avorio.



"Vorrei raggiungere la convocazione in Nazionale, è il mio sogno da quando ero bambino" aveva dichiarato negli scorsi giorni, dopo aver posto la propria firma sul nuovo contratto. Le buone prestazioni di Singo con la maglia del Torino non sono passate inosservate in Costa d'Avorio e il difensore classe 2000 può ora davvero coronare il proprio sogno.