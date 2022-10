Matteo Paro, vice di Juric ha parlato così a Sky del pari tra Torino ed Empoli.



"Per come si era messa la partita siamo contenti del pareggio, la squadra ha dimostrato grande spirito e lo abbiamo dimostrato con quel gol strano nel finale. Per il resto sono rammaricato perché la squadra ha fatto una partita importante in entrambe le fasi contro una squadra pericolosa. Ci è mancata un po' di fortuna, ma anche qualità e cattiveria. La squadra però nelle situazioni di gioco ha creato tanto, i ragazzi devono essere soddisfatti, hanno dimostrato fino alla fine di volerla riprendere, ma si tengano un po' di rabbia per sabato perché ci aspetta una partita importante".



"Attacco spuntato? Oramai siamo questi, inutile ragionare sul mercato. Speriamo di alzare la media degli scorsi anni e di trovare il modo di attaccare per quelle che sono le caratteristiche dei nostri giocatori. Dobbiamo migliorare nella qualità della giocata senza pensare al mercato".