Alla vigilia di, a presentare la partita in casa granata è l'allenatore in seconda"Misterha solo un po’ di febbre, dovrebbe recuperare per domani" ha spiegato.Poi sulla partita di domani: "Contro la Fiorentina abbiamo sempre fatto delle belle partite, loro con l’impegno europeo hanno dimostrato una continuità di rendimento, hanno adottato una strategia di cambiare tanti giocatori nelle diverse partite, hanno tante soluzioni di uguale livello, per cui penso che domani sarà una partita sicuramente difficile nonostante l’impegno in Coppa”.Sugli infortunati del Torino: "L'unico indisponibili è, gli altri hanno recuperato tutti. Non penso la sua stagione sia finita, deve solo recuperare da questo problema muscolare.è a disposizione e può essere della partita anche dall'inizio".Vincendo il Torino supererebbe i 50 punti fatti l'anno scorso: "Superare la quota dell'anno scorso e raggiungere l'ottavo posto sarebbe importante. I ragazzi stanno dimostrando una crescita importante, speriamo di fare bene e battere la Fiorentina così da mettersi nelle condizioni migliori per arrivare ottavi".Sul rendimento diverso tra casa e trasferta: "Nelle ultime tre partite in casa meritavamo risultati diversi. Affrontiamo sempre le partite allo stesso modo, non ci poniamo il problema di giocare in caso o fuori".Sui tifosi: "Il calore dello stadio e la spinta che possono dare i tifosi è importante, ci teniamo ad arrivare all'ottavo posto, sarebbe gratificante e i ragazzi lo meriterebbero".Su: "Può ancora migliorare tanto, noi a centrocampisti chiediamo un pì tutto, devono saper gestire il gioco ma anche essere degli incontrasti".Ancora sulla partita: "E' una gara importante, uno scontro diretto per l'ottavo posto. Non vuol dire che gli altri sei punti a disposizione non conteranno, certamente però vincere significherebbe mettere un bel masso per la lotta all'ottavo posto. Ci teniamo a fare bene. Abbiamo perso dei punti contro il Monza per degli episodi un po' strani, contro l'Atalanta per una grande giocata, con la Salernitana all'andata ma la nostra classifica è questa".