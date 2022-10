In questa prima parte di stagione nel Torino è emerso un problema con il gol: Antonio Sanabria come centravanti non ha finora convinto e Pietro Pellegri ha giocato poco. Almeno fino a una settimana fa. Nelle ultime due partite, in Coppa Italia contro il Cittadella e in campionato contro l'Udinese, il numero 11 non solo è stato schierato titolare ma ha anche trovato il gol in entrambe le partite.



Se il rendimento di Pellegri dovesse rimanere quello delle ultime due partite, il Torino potrebbe rinunciare ad andare sul mercato per cercare una nuova punta.