Pietro Pellegri è uno dei giocatori del Torino che sta suscitando maggiore interesse da parte delle altre squadre, l'attaccante è seguito in particolare dal Genoa, che aveva provato ad avviare una trattativa per acquistarlo anche la scorsa estate.



Ivan Juric non vuole però privarsi del suo numero 11. "Pellegri ha bisogno di giocare e voglio utilizzarlo di più in futuro. Mi aspetto molto da lui", ha spiegato il tecnico granata al termine della partita del suo Torino contro la Fiorentina. Parole che sembrano allontanare il possibile ritorno del centravanti al Genoa.