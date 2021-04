Cristian Ansaldi anche nella prossima stagione vestirà la maglia del Torino. Giocando ieri contro il Napoli, il terzino argentino ha raggiunto le 25 presenze in campionato con la maglia granata, si è così attivata la clausola per il prolungamento automatico del suo contratto per un'altra stagione.



Ansaldi ha più volte ribadito la propria volontà di chiudere la carriera al Torino: il rinnovo di contratto è il primo passaggio obbligatorio perché ciò possa realmente avvenire.