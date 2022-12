Sfumata la possibilità di una cessione alla Salernitana di Etrit Berisha (il club campano ha virato sul messicano Ochoa) il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è al lavoro con il procuratore del portiere, Federico Pastorello, per cercare una nuova sistemazione al portiere.



Si valutano in particolare le piste estere. Per lasciar partire Berisha il Torino chiede almeno 500.000 euro.