Il futuro di Etrit Berisha sarà lontano dal Torino ma, con ogni probabilità, sarà anche lontano dall'Italia. Il portiere albanese è ormai da mesi fuori dal progetto granata e sta cercando una nuova sistemazione.



Dall'Italia finora non ha ricevuto offerte e per questo il suo entourage è al lavoro per cercargli una sistemazione in un altro campionato.