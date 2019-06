Tra i vari giocatori che il Torino sta seguendo con interesse per rinforzare la fascia sinistra c'è anche l'esterno della Spal Mohamed Fares. Portare il terzino algerino alla corte di Walter Mazzarri non sarà però semplice: la società granata dovrà infatti riuscire a battere la concorrenza del Sassuolo.



Per il motivo tra il Torino e la Spal si sono registrati solamente dei sondaggi, ancora nessuna offerta è stata presentata: prima di provare ad accelerare la trattativa il presidente granata dovrà nominare il nuovo direttore sportivo.