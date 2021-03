Solitamente il Torino di Davide Nicola è sempre sceso in campo, inizialmente, con il 3-5-2, in vista del derby l'allenatore granata sta però provando anche altre soluzioni tattiche come il 3-4-3 con Simone Verdi esterno d'attacco a destra.



Una soluzione questa che potrebbe adottare dal primo minuto ma che, più probabilmente, l'allenatore granata sta provando come alternative nel caso in cui il Torino si dovesse trovare nella situazioni di dover recuperare uno svantaggio.