Il Torino si prepara all’importante sfida di questa sera contro l’Atalanta, buttando però sempre un occhio al mercato. In vista della prossima stagione, i granata vanno a caccia di un centrale difensivo, e l’ultimo nome in ordine di interesse arriva dalla Sampdoria. Secondo diversi media, Bruno Amione, in prestito dall'Hellas Verona, è il profilo scelto dal club di Cairo. Il suo contratto scade nel 2025 e il suo valore di mercato si aggira sui 3 milioni di euro.