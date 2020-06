Samir Ujkani con ogni probabilità a fine stagione lascerà il Torino, mentre il futuro di Salvatore Sirigu è più che mai incerto. Per questo motivo la società granata si sta guardando intorno alla ricerca di nuovi portieri per la prossima stagione. Tra quelli seguiti c'è anche Emiliano Viviano, attualmente svincolato.



Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, conosce bene Viviano, che già aveva avuto alla Spal nella seconda parte della scorsa stagione. L'estremo difensore arrivò a Ferrara in prestito dallo Sporting Lisbona: dal club portoghese si è svincolato al termine della stagione.