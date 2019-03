Non è un mistero che Roberto Pereyra sia uno degli obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione. Riuscire a portare il centrocampista argentino sotto la Mole non sarà semplice, addirittura impossibile se la squadra di Walter Mazzarri non dovesse riuscire a qualificarsi per una coppa europea, vista la volontà del giocatore di calcare palcoscenici internazionali.



Per acquistare Pereyra dal Watford, al Torino potrebbero non bastare 20 milioni di euro: il centrocampista, nel giro anche della nazionale dell'Argentina, è infatti uno dei pezzi pregiati del club inglese.