Terminato il campionato, Tommaso Pobega farà ora ritorno al Milan, club titolare del suo cartellino. Il centrocampista al Torino ha però lasciato un ottimo ricordo e in molti tra i tifosi vorrebbero che restasse.



Anche Ivan Juric sarebbe contento di riaverlo a disposizione, per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo sono in attesa di un segnale per capire se per Pobega ci sono i margini per aprire una vera e propria trattativa con il Milan.