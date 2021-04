Di seguito il report dell'allenamento Torino:



Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 10 aprile a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d’inizio ore 20.45) contro l’Udinese. Dopo l’attivazione muscolare in campo, con “torelli”, Davide Nicola ha alternato esercitazioni a tema con lavori sul possesso palla. Programma personalizzato per Lyanco e Singo. Domani allenamento mattutino, cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita di Udine.