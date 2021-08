Il terzino sinistro del Torino, Ricardo Rodriguez ha rifiutato la proposta arrivatagli dal Bordeaux, dove in panchina è arrivato l'ex ct della Svizzera, Petkovic. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nella decisione di declinare l'offerta dei francesi è entrata anche la stima crescente che Juric sta riponendo in lui: nelle due amichevoli, a Rennes e ad Alkmaar, è partito per due volte nell'undici titolare.



Intanto il giovane difensore granata Celesia (classe 2002) passa in prestito all'Alessandria neo-promossa in Serie B che ha chiesto Armellino al Monza. ​Invece il centrocampista Segre può tornare alla Spal, dove l'attaccante Tumminello è tornato all'Atalanta e ora è nel mirino della Reggina.



Sempre in B il Cosenza aspetta il sì dell’Atalanta per Carraro, preleva Gori in prestito dalla Fiorentina e sprinta per il fantasista El Allouchi (ex Nac Breda).

Il Perugia è vicino al difensore Ferrarini della Fiorentina (era al Venezia) e tratta il ritorno in prestito dalla Juventus del centrocampista Ranocchia.