Intervistato da RMC Sport il ds del Torino, Petrachi, ha attaccato il ct Roberto Mancini: "Le sue parole sui giovani e gli italiani? Non giocava neanche un italiano con lui all'Inter,poteva pensarci prima. Dovremmo ricordarci cosa è successo in passato: iI sistema italiano è malato, vanno messe delle regole e vanno rispettate. Ma il sistema è andato pian piano peggiorando. Ora ci sono troppi politici e pochi che sanno di calcio. Se non fai rispettare le regole, il nostro sport non avrà un bel futuro".