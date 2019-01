Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della gara contro l'Inter:



Possiamo dire che il mercato è chiuso?

"Lo abbiamo detto dall'inizio, il Torino deve fare vedere ancora alcuni giocatori. Zaza oggi parte titolare dopo un po' di tempo, la squadra ha 24 giocatori titolari quindi trovo difficile pensare a gennaio di prendere qualcuno molto più forte di quelli che ho. Poi se capita qualche occasione non ce la faremo scappare, ma a gennaio servono tanti soldi per trovare giocatori che poi devono avere tempo per integrarsi il che non è semplice. Abbiamo ceduto Soriano per alleggerire la rosa".



Ci sono state offerte per Belotti non prese in considerazione oppure ci sono stati solo sondaggi?

"Se avessimo voluto, le parole avrebbero potuto andare avanti. Belotti voleva essere preso da una squadra che aveva offerto soldi importanti, ma il presidente ha deciso di non venderlo